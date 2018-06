Cun la midada dals statuts han las 12 vischnancas surdà la promoziun da la cultura a la regiun Malögia. La promoziun ch'era avant tar il circul, e dapi che lez è schlià n'era la promoziun betg reglada.

Regiun ha da promover la cultura

Approvà hani la midada dals statuts cun 83,02% gea tar ina participaziun da 27,65%. La finala in resultat cler per in project che n'ha betg adina gì simpel. La conferenza dals presidents aveva midà opiniun pir sin squitsch d'ina iniziativa inoltrada l'onn passà cun passa 800 suttascripziuns.

Sco proxim ha la regiun da tschertgar commembers per ina nova cumissiun da cultura. Finamira è numnadamain ch'ils presidents communals possian eleger gia ils 5 da fanadur in gremi.

Conferenza dals presidents publicas

Era cun decisiun clera è approvada la midada dals statuts regiunals davart la publicitad da la conferenza dals presidents. Quai cun 88,45% gea tar ina participaziun da 28,29%. Cunquai èn en l'avegnir las conferenzas dals presidents publicas. La finamira da la mesira è da crear transparenza ed uschia gudagnar dapli confidenza. En cas d'excepziun po la conferenza però limitar la publicitad. Quai surtut sch'i va per interess publics u privats ch'èn degns da proteger.

