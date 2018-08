2018/09/23 - 10% damain sustegn per iniziativas agraras

Fiss vegnì votà l'emna passada, avessi anc adina dà ina maioritad per las iniziativas da fair-food e per la suveranitad alimentara. Cumpareglià cun l'emprima enquista da Tamedia avessan dentant 10% pli paucs votants e votantas mess in gea en l'urna.