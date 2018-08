La radunanza da delegads da la PBD ed er quella da la PPS han decidì in Na a las iniziativas da fair-food e per la suveranitad alimentara. Il conclus federal davart las vias da velo survegn dentant il sustegn dals burgais-democrats. La PPS refusa era quella.

Per las votaziuns dals 23 da settember 2018 èn ils delegads e las delegadas dals burgais-democrats sa decidids da dir Na a l'iniziativa per la suveranitad alimentara ed era a quella da fair-food. Ils desideris d'omaduas iniziativas sajan simpatics en ils egls da la partida. La finala na sajan ellas dentant omaduas betg praticablas. Ellas manassan ad ina chareschia per vivonda en Svizra. Plinavant vegniss la libertad dals consuments restrenschida.

Tar il conclus federal davart vias da velo è la PBD represchentada en il comité d'organisaziun da la vart Pro.

PPS di trais giadas Na

A la radunanza da delegads han ils commembers da la Partida populara svizra decidì da refusar las duas iniziativas, quella da la suveranitad alimentara sco era quella da fair-food.

Tar il conclus federal davart vias da velo ha la suprastanza da la PPS communitgà ch'i dettia la parola Na.

