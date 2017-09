Alain Berset ha plitost gì dad infurmar enstagl da persvader

Cusseglier federal Alain Berset ha fatg a Cuira reclama per la refurma da rentas. Discussiuns cuntradictoricas e dumondas criticas n'hai dentant betg dà.

Diversas persunas da l'auditori avevan gia fatg lur opiniun, avant che tadlar il referat dad Alain Berset en il foyer da la chasa da medias Somedia. Las explicaziuns dal minister da sanadad hajan confermà ch'in gea a la refurma da l'AVS saja il dretg. Quai han ditg differentas persunas or dal public. L'eco pia per gronda part positiv.

Paucs adversaris preschents – Pauc cuntravers

Insumma n'hai betg dà dumondas criticas u discussiun cuntradictoricas. Ils preschents han plitost tschentà dumondas tar il cuntegn u la perseveranza da la refurma. Uschia che Berset ha plitost gì da infurmar enstagl da persvader.

Il «Tour de Suisse» da Berset continuescha

Tranter ils bun 80 enfin 90 preschents eran era divers represchentants da la politica e da la chasa da medias Somedia che ha organisà l'occurenza. Bun duas emnas avant las votaziuns è il «constructur» da la refurma da rentas en tut la Svizra en gir per far reclama per il project da votaziun. Sche Berset ha tant sustegn en l'entira Svizra sco a Cuira sa mussa lura ils 24 da settember.

