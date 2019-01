Ils 19 da schaner avessan anc 47% dals Svizzers e las Svizras vuschà per u plitost per l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada. 49% percunter avessan ditg plitost na u na a l'iniziativa. Cun quai han ils aderents da l'iniziativa pers schlantsch. Ils adversaris han uss in avantatg da 2%.

Cumpareglià cun l'emprima enquista da gfs.berna dal december è la populaziun ussa s'occupada bler pli ferm da la tematica. Da nov han passa dus terzs (68%) gia in'opiniun fundada tar l'iniziativa. Quai èn uss 18% dapli persunas ch'il december. Tar l'emprima enquista n'è l'opiniun anc betg stada sviluppada ferm, perfin sut la media. Cun quai è uss il spazi d'influenzar sa sminuì per las campagnas da la votaziun.

Clera differenza tranter champagna e citads

Ordvart las citads, cun ina pluralitad sanestra e verda, sa mussa in cler trend da na cunter l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada. Fertant che las regiuns urbanas votassan cun ina pitschna pluralitad per l'iniziativa n'è quai betg il cas en las autras regiuns. En las regiuns champestras sa mussa perfin in trend da 54% cunter l'iniziativa. Raschun saja probablamain che questas regiuns fissan fitg pertutgadas da l'iniziativa. Auter che l'iniziativa da segundas abitaziuns avess questa iniziativa consequenzas directas per tuttas regiuns champestras da la Svizra.

La retschertga Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'institut gfs.berna ha fatg la retschertga per incumbensa da la SRG/SSR e quai cun dumandar 4'699 votantas e votants tranter ils 16 ed ils 23 da schaner 2019. La quota da sbagl munta a +/- 2,7 puncts procentuals.

