La suprastanza da la hotelleriesuisse Grischun tema ch'ins periclitass la diversitad da medias cun dir «gea» ils 4 da mars. Per els saja l'iniziativa la faussa via, uschia l'uniun en ina communicaziun. Ella è sa decidida per in «na».

Dal medem avis è er la suprastanza da la chombra da commerzi grischuna. Il text d'iniziativa saja cuntradictoric e memia radical – perquai cusseglian els da refusar l'iniziativa «No Billag». Il Service Public haja ina funcziun impurtanta per la democrazia e contribueschia a la stabilitad da la Svizra.

Nagina unitad

En il sectur d'economia grischun na datti uschia nagina unitad en connex cun la votaziun che vul abolir las taxas da radio e televisiun. L'uniun grischuna d'artisanadi e mastergn è sa decidida per in «gea».

