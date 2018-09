Per tgei vai?

Il parlament ha temì che l’iniziativa per il velo chaschunia custs memia auts. El ha deliberà in conclus per vias da velo sco cuntraproposta directa ed ils iniziants han tratg enavos lur iniziativa.

La cuntraproposta preveda che la confederaziun proceda tar las vias da velo tuttina sco gia ils ultims 40 onns cun las sendas da viandar: Ella fixescha ils principis per la rait da vias da velos. Ella sustegna e coordinescha las mesiras dals chantuns. Lezs restan dentant vinavant responsabels per las vias da velos. Vul dir: planisar, construir e mantegnair las vias da velo stat l’incumbensa dals chantuns.

La Confederaziun sviluppescha dentant ils standards da segirezza e da qualitad che valan per las vias da velo en l’entira Svizra e metta a disposiziun geodatas per chartas e per apps.

L’idea dals iniziants

Circa duas terzas da las chasadas en Svizra possedan almain in velo. Ir cun velo è saun, na chaschuna nagina canera e tuffien e distgargia ils trens, bus e trams. Il velo vegn gugent duvrà en il temp liber ed adina pli savens – cunzunt dapi ch’i dat e-bikes– per ir a lavurar. Ils ultims onns èn ils accidents cun autos, peduns e motociclists sa reducids. Il cuntrari tar ils velos: Cunzunt cun e-bikes che van pli spert hai dà ils ultims tschintg onns dapli accidents. Cun meglras signalisaziuns u cun vias separadas da velo vul ins augmentar la segirezza dals ciclists.

Il carnet da votaziun inditgescha ils custs dal conclus per vias da velo cun 1,8 milliuns francs l’onn. Era per las vias e sendas da viandar impunda la confederaziun circa questa summa.

Parolas: La PS, PCD, PLD, ils Verds ed ils Verd-liberals dian Gea.

Arguments cunter il conclus

En il parlament ha la cuntraproposta chattà ina clera maioritad. I ha dentant era dà vuschs criticas che han fatg valair ch’il traffic da velos funcziunia gia bain avunda. I na dettia perquai naginas raschuns per midadas.

Las vias da velos sajan chaussa dals chantuns e da las vischnancas. La Confederaziun na duai betg surpigliar incumbensas da coordinaziun u da fixar standards. Uschiglio chaschunia quai be ulteriuras obligaziuns finanzialas. La repartiziun dad incumbensas tranter Confederaziun, chantun e vischnancas funcziunia bain.

La Svizra saja gea gia in pajais da velos. Il velo na possia dentant betg remplazzar l’auto. Gist sch’i plovia u saja fraid dovrian ins pli gugent l’auto ed i na dettia perquai betg dapli plaz sin las vias sch’ins construeschia dapli vias da velos.

Text da l'iniziativa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen I Art. 88

Sendas, vias da viandar e vias da velo 1 La Confederaziun fixescha ils princips per raits da sendas, da vias da viandar e da vias da velo. 2 Ella po sustegnair e coordinar mesiras dals chantuns e da terzas persunas per crear e mantegnair talas raits sco er concernent l’infurmaziun davart questas raits. En quest connex respecta ella las cumpetenzas dals chantuns. 3 Ademplind sias incumbensas resguarda ella talas raits. Ella remplazza vias ch’ella ha d’eliminar. II Questa cuntraproposta vegn suttamessa a la votaziun dal pievel e dals chantuns. Ella vegn suttamessa a la votaziun dal pievel e dals chantuns tenor la procedura previsa en l’artitgel 139b da la Constituziun federala, ensemen cun l’iniziativa dal pievel «Per la promoziun da las vias da velo e da las vias e sendas da viandar (Iniziativa per il velo)», nun che quella vegnia retratga.

Situaziun actuala

Il conclus en la furma da la cuntraproposta è per il mument pauc dispitaivel. Cussegl federal ed il parlament proponan da dir Gea.

