Sper l'iniziativa dubla chantunala «Buna scola grischuna» datti trais projects da votaziun sin nivel federal. Il suveran svizzer decida davart las iniziativas per vatgas cun corna e quella per l'autodeterminaziun e davart la midada da la lescha per survegliar assicurads socials.

Oz decida il suveran grischun davart las duas iniziativas «Buna scola grischuna». L'iniziativa dubla vul ch'il Cussegl grond haja l'ultim pled sch'i va per decisiuns impurtantas en connex cun la scola ed il plan d'instrucziun.

Trais fatschentas federalas

Ils iniziants enturn il pur Armin Capaul vulan dapli vatgas e chauras cun corna. Perquai pretendan els ina contribuziun finanziala da la Confederaziun per che dapli puras e purs en Svizra tegnian animals cun corna. Il Cussegl federal sco er il parlament refusan l'iniziativa. Tenor els è quella cunterproductiva.

L'iniziativa per l'autodeterminaziun da la Partida populara svizra vul metter la Constituziun federala avon ils contracts internaziunals. Cussegl federal e parlament cusseglian da metter in NA en l'urna

Il terz project da votaziun federal tracta la lescha per survegliar assicurads socials. Cun midar la lescha vul il Cussegl federal lubir detectivs socials. Era il parlament beneventa quella midada. Cunter quella midada da lescha ha in comité lantschà il referendum. Per els giajan las midadas memia lunsch e violeschian la sfera privata da persunas assicuradas.

Sin nivel communal vegn decidì davart divers credits

Tranter auter decidan votantas e votants da Cuira davart ils indrizs da sport «Obere Au». Concret vai per in credit da 44 milliuns francs per il project «Eisball» che vul concentrar las purschidas da ballape e hockey sin l'areal da l'Obere Au. La vischnanca da Domat vul realisar in nov sutpassadi datiers da la staziun per 7,5 milliuns francs.

Era il suveran da Tavau decida davart in credit da 20 milliuns per modernisar il center dal vitg - concret la plazza «Arkaden» sin la promenada. Ed era a Glion vai per daners. Votantas e votants decidan davart in credit da bun 7,6 milliuns francs en connex cun la renovaziun da la staziun. A Panaduz vegn votà davart ina nova halla polivalenta. Per 18 milliuns francs duai quai dar ina halla che cumpiglia ina halla da gimnastica e localitads da scola e scolina.

