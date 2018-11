Tavau

Il suveran da Tavau sto deliberar in credit da bun 20 milliuns francs per modernisar il center dal vitg, meglier ditg la plazza «Arkaden» sin la promenada. Igl è previs da stgaffir ord ils parcadis ina nova plazza publica, modernisar il kino, sanar il center da sport, remplazzar la halla existenta cun ina halla traidubla, schlargiar la via da scola e stgaffir parcadis aifer il bajetg da la GKB. L’entir project vul Tavau realisar en 6 etappas. Plinavant ha Tavau dad eleger in commember per la suprastanza (2. scrutini), adattar la concessiun per il Lai da Tavau e reveder la planisaziun locala «Palüda».