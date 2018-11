Claustra

Votantas e votants din GEA a la revisiun per la planisaziun locala (cun 986 cunter 872 vuschs). Quella è necessaria per che las pendicularas Claustra-Madrisa possian realisar in ressort da famiglia «Ober Ganda» a Claustra-Vitg. En il ressort è planisà in hotel cun 156 letgs, 78 abitaziuns da vacanzas, in’ustaria e parcadis. Cleramain GEA din ils da Claustra a l'aboliziun da la «Lex Koller» communala sco era al preventiv ed al pe da taglia per l'onn 2019.