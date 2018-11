Il suveran da Domat ha decidì cunter il credit per in sutpassadi sut ils binaris. L'urari dal tren duai dentant vegnir pli spess. Èsi pia en il futur da spetgar pli ditg avant la barriera? Ubain dovri in nov plan?

A Domat datti quatter passadis dal tren. Totalmain spetgan ins sis uras per di davant la barriera. La vischnanca ha vulì midar quai e far per 7,5 milliuns francs tar ina da las barrieras in sutpassadi per autos, velos e peduns per uschia laschar currer meglier il traffic. Dentant il suveran ha cleramain dà in chanaster al project. Ils adversaris din, il tunnel saja memia stretg e memia paucs profiteschian.

Spetgar pli ditg?

Quella decisiun dal suveran po en il futur chaschunar novas sfidas. Per l'ina perquai che la Viafier retica quintia da bajegiar ora l'urari tras Domat. Per l'autra perquai che la viafier na possia uschia betg prolungar il perrun. Gliez fiss stà necessari per laschar tegnair er en il futur ils trens da l'Alvra a Domat. Quels trens duain numnadamain survegnir dapli chars ed èn lura memia lungs per il perrun actual.

Per la vischnanca è il problem uss giud maisa, di Georg Ragaz da la suprastanza communala. Er la Viafier retica realisescha il project cun las parts realisablas, vul dir, ella fa accessibla la staziun per persunas cun impediment e realisescha in nov bajetg. Martijn van Kleef che ha cumbattì il sutpassadi vesa dentant il NA sco nova schanza: El vul ina maisa radunda cun tut ils pertutgads per tschertgar novas soluziuns per il traffic tras Domat.

