Votaziuns 25-11-2018 - «Igl è in'inziativa ch'è privlusa per la Svizra»

In comité grischun cun exponents da la PBD, PCD, PLD, ils Verd-liberals e la PS cumbatta l'iniziativa per l'autodeterminaziun. L'iniziativa saja privlusa per la Svizra e veglia metter sin chau il sistem en Svizra.