Las 25 vatgas da latg da Rico Michael han corna. Il 2002 ha il pur da 44 onns d'Andeer decidì da chalar da far giu la corna a las vatgas. Sche l'iniziativa è la dretga via, da gliez n'è il pur betg persvadì.

Or da Telesguard dals 12.11.2018.

Avant 16 onns han la signuna ed il signun d'Andeer motivà a Rico Michael da midar e da chalar da far giu la corna a las vatgas. Dapi lu han las vatgas dal pur d'Andeer corna. Per el è l'avantatg ch'ins na sto betg pli far giu la corna. E vitiers è el da l'opiniun, che las vatgas cun corna èn pli bellas.

Naginas blessuras pervia da la corna

Durant ils davos 16 onns n'han las vatgas da Rico Michael mai gì pli grevas blessuras pervia da la corna. Las vatgas giuvnas sajan dentant in pèr giadas sa blessadas levamain vid in dals fiers en l'uigl.

Ins sto s'endisar da puspè avair vatgas cun corna.

Impurtant è per il bab da trais uffants che las vatgas han avunda spazi. Tenor lescha saja perscrit dad avair 10 meters quadrats per mintga vatga, el haja dentant 15 meters quadrats per mintgina.

Betg persvadì da l'iniziativa

Schebain che Rico Michael è per vatgas cun corna, na sa el anc betg sch'el vul ch'i dettia in Gea a la «Iniziativa davart las vatgas cun corna» tar la votaziun dals 25 da november. Il pur stoppia esser persvadì da tegnair las vatgas cun corna. Sch'in fetschia quai mo per amur dals daners, lura na saja quai betg bun.

