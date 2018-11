Il giuven pur da 29 onns lascha far davent la corna da las vatgas. Per ses manaschi fissian vatgas cun corna betg adattadas. RTR ha fatg ina visita durant ch'il veterinari ha fatg giu la corna a 4 vadels.

In dals vadels suenter la procedura.

Ils vadels dorman ed èn pronts per la procedura.

Las 30 vatgas da mulscher da Roman Niederberger han tuttas nagina corna. Per il giuven pur èsi cler, che vatgas cun corna fissian betg adattadas per in tal manaschi. Ed era sin la fiera sajan las vatgas cun corna main tschertgadas che quellas cun corna.

Brischar davent la corna

Il veterinari Markus Zinsli vegn sperasvi tar Roman Niederberger per brischar davent la corna da quatter vadels. Sco emprim survegnan ils vadels ina sedaziun, uschia ch'els dorman e na percorschan nagut. Diesch minutas pli tard dat il veterinari lura ina anestesia locala tar mintga corn. Anc ina giada diesch minutas suenter po Markus Zinsli brischar davent il cumenzament da la corna, quai cun in fier fitg chaud.

Duront il barschar giu la corna senta il vadi nuot.

Suenter la procedura hajan quels dentant in zic mal. Perquai sprizza el a la fin in medicament cunter il mal.

Cunter l'iniziativa

Per Roman Niederberger èsi cler, ch'el di NA a l'iniziativa per vatgas cun corna. El è da l'opiniun che mintga pur duai decider savess, sch'el vul tegnair vatgas cun corna ni senza. Tenor el na audia quai era betg francà en la constituziun.

RR actualitad ??:00