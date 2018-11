Ils indrizs da sport a Cuira e lur sanaziun èn dapi onns in politicum fitg dispitaivel. A la votaziuns dals 25 da november va quai concret per il project «Eisball» ed in credit brut da 43.93 milliuns francs. Il project preveda il suandant:

In bajetg da gardarobas cun tribunas e tetg (confurm per gieus da ballape da l’emprima liga e American Football)

1 plazza da ballape tar il bajetg da la tribuna

4 plazzas da ballape (2 confurmas per gieus da ballape da la segunda liga e 2 confurmas per gieus da la terza fin 5avla liga)

Halla da glatsch per trenament (confurm per la prima liga da hockey sin glatsch)

Suprastanza e parlament cusseglian da dir gea al project «Eisball». Era las partidas politica da Cuira sustegnan cun excepziun da la PPS il project da prest 44 milliuns francs.

Igl è impurtant che nossa citad sa preschenta sco citad moderna. Obere Au vegn ad esser in lieu d'inscunter e da far sport per giuven e vegl.

La istorgia

La istorgia dals implants da sport Obere Au ha gia cumenzà l'onn 1971. Quella aveva il suveran da Cuira ditg GEA ad ina emprima etappa: In bogn avert, in bogn cuvert, ina plazza da glatsch artifizial, sis plazzas da tennis, ina sauna ed ina halla da chavaltgar èn vegnids construids fin il 1974. Da quel temp ha quai custà radund 27 milliuns francs.

Radund 50 onns pli tard ha quai lura gì num, ch'i fiss uras da sanar e renovar ils implants. Igl è vegnì fatg plans ed analisas e la stad 2009 ha il president da la citad da lura Christian Boner preschentà il project. Per 35 milliuns havessi duì dar 3 hallas da sport, ina halla da raiver, ina plazza da ballape cuverta ed ustarias e quai sut il num «Sportcampus». In onn suenter era il messadi sin maisa – il parlament da Cuira ha dentant refusà quel. Sco emprim stoppian las finanzas vegnir sanadas avevi gì num.

Da «Sportcampus» tar «GESAK»

Suenter in lung vi e nà tranter parlament e regenza da la citad ha finalmain il suveran dastgà ir a l'urna e votar davart il project «GESAK». In project da passa 80 milliuns francs en pliras parts. La citad vuleva finanziar la sanaziun e novs implants cun augmentar la taglia. Quai n'ha dentant betg plaschì als da Cuira. Els han per gronda part laschà ir da la glatscha giu il project.

Il cumenzament dal 2017 ha la citad preschentà in nov concept – in masterplan. Ed en quai masterplan haja la citad er resguardà ils giavischs da la populaziun. In project redimensiunà, da 43 milliuns francs cun il num «Eisball» vegn uss davant il pievel. In project che prevesa tranter auter in stadion da hockey e plazzas da ballape a l'Obere Au. Davart quest project vegn il pievel da Cuira a votar ils 25 da november.

