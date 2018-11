Vatgas cun Cornas PRO

CONTRA

La corna è in organ cun avainas nua che il sang passa tras. Da tor davent las cornas è in'operaziun che fa mal - era sin lunga vista. Las bestgas pateschan ina vita entira.

Cun arder ora las cornas fa quai mal in per secundas als vadels. Cun laschar si las cornas sa ferischan las vatgas ina a

l'autra bler pli fitg.

Las bestgas communitgeschan cun las cornas ina cun l'autra. Tranter auter vegn decisa uschè la ierarchia.

Per l'uman e ina vatga cun cornas bler pli privlusa che ina senza. I dat divers purs che han per exempel per culpa dad ina corna.

Cun laschar londervi las cornas sa da enavos la dignitad a las bestgas. La bestga na duai betg vegnir adattada als basegns da l'uman.

Vatgas cun cornas duvranbler dapli spazzi en stalla. Las stallas duessan vegnir engrondidas e quai custa.

Sin cartulinas ed en las reclamas portan tut las vatgas cornas. Dentant en realitad han mo pli ca. 10% da las vatgas cornas en Svizra.

I sa stuess liar las vatgas bler dapli cun quai che i han cornas. Quai cuntrafà a la strategia da dar libertad en stalla a las vatgas.



Il pur dal giura bernais, Armin Capaul, cumbatta cun tutta forza per las cornas da las vatgas. Per el èsi cler: Quai che la natira haja stgaffì n'haja l'uman betg il dretg da prender davent. El è persvas che la bestga patescha ina vita entira, sch'ella n'haja betg pli las cornas. Als umans na vegni quai n'er betg prendì davent in maun, di Capaul.

Auter vesa quai il pur e Cusseglier naziunal Duri Campell. El tegna sias vatgas senza cornas e quellas stettian bain. Ellas communitgeschian era senza cornas ina cun l'autra, di Campell.

Ed el è persvas, ch'il mal, che las vatgas pon far ina a l'autra cun lur cornas, saja bler pli grond che quel mal durant quellas pèr secundas nua che las cornas vegnan prendidas davent.

