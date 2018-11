Ozendi è la barriera serrada per sis uras a di. Il futur – cun l'amplificaziun da l'urari da tren – anc pli ditg!

Ils binaris spartan Domat gia dapi il 1896 en duas parts. Per ir d'in maun a l'auter ston ins ir sur ils binaris sper la staziun. Il Cussegl communal da Domat propona da construir in sutpassadi che duess colliar la Plazza staziun cun la Via da Munt. La finamira è da crear in traffic current per autos, velocipedists e peduns. Il sutpassadi duai evitar colonnas, sco quai ch'i dat uss mintgamai cura ch'in tren charrescha tras Domat. Per peduns e velocipedists duaja dar in vial separà. In sutpassadi pudess evitar il temp da spetga avant la barriera.

Quai [il sutpassadi] n'è nagina soluziun per il futur. Igl è simplamain la varianta bunmartgada.

Betg tuts èn intgantads da la soluziun preschentada dal Cussegl communal. L'adversari Pius Federspiel è da la l'avis ch'in sutpassadi saja la varianta pli bunmartgada, ma betg la meglra per soluziun a lunga vista. Per critica procuran er las dimensiuns dal tunnel. La ladezza dal tunnel planisada da 5,20 meters na saja betg largia avunda, uschia l'avis dal adversaris. Er auters adversaris preferissan soluziuns pli radicalas, sco da metter ils binaris sut terra ni ord vischnanca.

Sch'ils votants e las votantas da Domat approveschan ils 25 da november il sutpassadi en il center dal vitg èsi quintà da cumenzar cun las lavurs l'atun 2019. Tenor il messadi communal fissan quellas fiss il sutpassadi fini fin la primavaira 2019.

