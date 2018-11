Il parcadi «Arkaden» sin la promenada a Tavau saja ina «catastrofa», di il Landamma da Tavau Tarcisius Caviezel. «Cun il nov bajetg da la banca chantunala survegn Tavau la schanza, da metter ils 72 parcadis en ina garascha sutterrana e far or da la plazza puspè in lieu da scuntrada per occurrenzas sco fieras da Nadal ubain public viewing», agiunta el.

Dentant il parcadi è be ina part da totalmain sis midadas planisadas: Tranter auter duai dar in nov kino ed ina nova halla traidubla da gimnastica, e la via da scola duai vegnir sanada. La fin dal mais decida il suveran da Tavau sch'el vul conceder ils 26 milliuns per il project.

Votar sa el dentant be sur da l'entir pachet. Quai vegn er crititgà, per exempel da Hans Vetsch. El avess gugent ina promenada senza traffic, e cun crear novs parcadis sutterrans na vegnia quai mai pussaivel. Autras vuschs criticas din che quai vegnia simplamain nizzegià ina chaschun, senza plan.

