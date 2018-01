WEF - 4'400 schuldads procuran per segirezza a Tavau

Polizia ed armada èn prontas per las sfidas dal WEF. Tavau vegn ad esser durant il WEF in lieu fitg segir. Per quai procuran 4'400 schuldads e la polizia. Quai custa dentant er: Ins quinta cun custs da 9,5 milliuns francs.