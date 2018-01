A l'avertura dal Forum mundial d'economia a Tavau da mardi vegnan be quatter da tschintg commembers da la regenza grischuna a sa participar. Cusseglier guvernativ Martin Jäger desista d'esser preschent, quai suenter che la vischnanca da Tavau n'ha betg lubì ina demonstraziun cunter il WEF. Quai ha Jäger ditg envers il Bündner Tagblatt.

Legenda: Mardi cumenza il WEF a Tavau e cusseglier guvernativ Martin Jäger resta ord protest a Cuira. RTR

La suprastanza da Tavau aveva refusà glindesdi la dumonda da demonstrar da la Juso, da la PS e dals Verds. Pervi da la blera naiv nova manchia il plaz per demonstraziuns.

Pront per il WEF

Polizia ed armada èn prontas per las sfidas dal WEF. Tavau vegn ad esser durant il WEF in lieu fitg segir. La blera naiv fa per il mument ils pli gronds quitads als responsabels per la segirtad. Ord quai motiv ha la vischnanca era refusà la dumonda da demonstrar.

