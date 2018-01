Check in! – Sco a l'eroport

Gievgia, 21.1.2016, 14:57

Ins vegn observà da tut las varts. Polizia, militar e security èn dapertut. E controllas da segirezza èsi da far subit ch’ins va dad in lieu a l’auter. E senza il «badge» d’identificaziun na pon ins far nagut.

Bild in Lightbox öffnen. Avrir maletg en lightbox. Dentant turnainsa enavos al cumenzament... Mardi, sin via vers Tavau eri tut quiet. En dus lieus eran controllas da traffic. Però là avain nus pudì passar senza grond tamtam. Era cura che nus essan rivadas a Tavau sez n'avess ins betg badà che quests dis s'inscuntra l’elita dal mund si qua. In u l’auter policist e militarist eran bain sin via, però quai era gia tut. En sasez tut auter sco spetgà. Però pli e pli damanaivel ch’ins è rivà al center da congress e pli e pli polizia e militar eran da vesair. Finito cun la quietezza Apaina ch'igl era mesemna è tut sa midà. Il WEF ha cumenzà e Tavau è sa transfurmà. La polizia ed il militar eran preschents dapertut. Quai fa schont impressiun. Avrir galaria da maletgs en lightbox. 1/5

5/5 Dependent d’ina carta Mintga participant dal WEF, saja quai in politicher, in actur, ils participants u nus schurnalists. Ina avain tuts cuminaivel: Senza badges essan nus pers. Mintgin porta enturn culiez ina carta cun fotografia e persunalias. Perfin ils roboters. Check in! Igl é sco a l'eroport. Ed il badge pon ins congualar cun la carta d’identitad. Apunto, senza quel èn ins pers. Cun avair quel enturn culiez pon ins entrar en il center da congress. Avant però ston ins far in scan. Sco a l'eroport. Trair ora la giacca, laschar controllar la tastga e chaminar tras il scanner. Per part ston ins far quai dus giadas enfin ch’ins po finalmain entrar en il center da congress. « L’emprim ha jau gì mintga giada quel sentiment: “O-ou, ha jau insatge cun mai che é betg lubì?” Dentant ins sa disa vi da las controllas. » Fabia Caduff

Redactura Radio Rumantsch Quai n'è però betg l’ultima controlla. En il center èn drizzads ils egls da la security, ch'èn da vesair en mintga chantun, sin tut e tuts. E subit ch’ins vul entrar en ina da las salas ston ins laschar scannar il badge ed ils securitys controllan, sch’ins è propi la persuna sin la carta. Ma il pli impurtant è: Ins sa senta segir... Tant da la segirtad. En il proxim diari raquint jau a Vus sco che quai è dad inscuntrar promis sco John Kerry, il minister da l’exteriur dals Stadis Unids, vi da la bar. E sche jau hai inscuntrà a Leonardo Di Caprio u betg ;-) Sco che quai è da lavurar en in biro provisoric, tgi che zicca enturn tut il temp e daco che café è insatge dal pli impurtant pudais vus leger en il diari da Riccarda Müller.