Igl è in zic sco da skypar, dentant cun l'entira persuna. Ins è en ina stanza e vesa il vis à vis da sisum fin giudim. Be: In portal è en il foyer da la sala da congress a Tavau, l'auter è per exempel a Berlin, a Texas, a Mexico ubain en Jordania. En tut 30 portals ha il project «shared studios» sin tut il mund. Michelle Moghtader, ina da las manadras dal project declera la finamira: «Uschia pon ins far raits ubain discurs cun persunas ch'ins na vesess uschiglio mai.» Per exempel ha gist ina pura da tschagulas dultschas da Texas pudì discurrer cun Xavier Bettel tras il portal, il primminister da Luxemburg.

