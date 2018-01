Finalmain in forum cun in tema concret

Mardi, 19.1.2016, 19:57

Il forum d'economia mundial 2016 stat sut il motto: «Mastering the fourth industrial revolution». I va per la dumonda, sch'il svilup tecnologic prenda davent u creescha novas plazzas da lavur. Aha. In tema actual. E concret. Per mai ina premiera.

Bild in Lightbox öffnen. « Tge sche roboters giessan en la guerra? » Riccarda Müller

Reportra Radio Rumantsch Cura ch'jau hai legì per l'emprima giada il titel dal WEF 2016 hai jau pensà, ma bravo, puspè in motto bravamain avert. Cun leger anc ina giada e surtut cun leger era la decleraziun tiers hai jau pensà, aha. E cun guardar tras il program hai jau stuì dir: wow, quai è in tema concret. Sche jau pens enavos als ultims forums ch'jau sun stada, pens jau vi dal motto "resilient dynamism", nua che nagin ha propi savì per tge ch'i giaja. Ils ultims dus onns èsi lura ì per recrear il mund u per il nov context global. Temas damai uschia averts, che tut ha gì plazza. Roboters, segirezza e fugitivs Quest onn para tut dad esser pli focusà. Sin la crisa da fugitivs, sin la situaziun da segirezza en l'Europa e sin intelligenza artifiziala. Uschia datti discussiuns che vegnan ad empruvar da chattar soluziuns per la crisa da fugitivs, che vegnan a tematisar la situaziun da segirezza en l'Europa, ed i dà ina discussiun che sa dumonda, tge sche roboters giessan en guerra. Quai tuna bain bler pli concret ed actual, ni betg? Jau en mintga cas sun spanegiada sche mes ultim forum d'economia mundial vegn ad esser quel forum cun las discussiuns las pli concretas. Dal rest: mia collega Fabia Caduff rapporta quest onn per l'emprima giada dal WEF. Co ch'ella è sa preparada e cun tge malsegirtads ch'ella ha gì da cumbatter pudais leger en ses diari.