«Grev da controllar il Secret Service»

Cun Donald Trump vegnia l'entira segirtad pli cumplitgada al WEF a Tavau: El vegnia accumpagnà da ses Secret Service ed in'enturascha enorma. Quai saja ina sfida era per la Polizia chantunala dal Grischun, di in expert. Situaziuns sumeglianta datti er mintga giada ch'in prominent visita il Vatican.

Las mesiras da segirtad per in president american al WEF èn bler pli grondas che per auters schefs da stadi.

1'500 persunas enturn Bill Clinton

Sursiglir cuntegn supplementar Secret Service Il Secret Service è vegnì fundà il 1865 cun l'intent da cumbatter la lavada da daners. Dapi il mazzament dal president american William McKinley l'onn 1910 è l'incumbensa principala dal Secret Service da proteger il president ed il vice-president american e lur famiglias. Bun 7000 persunas lavuran per il Secret Service.

Quantas persunas ch'accumpognan il president american Donald Trump a Tavau n'è betg cler. Be tant: Tar l'ultima visita d'in president american - Bill Clinton l'onn 2'000 - han 1'500 persunas accumpagnà el. Quai di l'expert tudestg per servetschs secrets, Wolfgang Krieger sin dumonda dal schurnal regiunal dad SRF.

Persunas dal Secret Service sajan gia ordavant a Tavau per controllar il hotel, il persunal dal hotel ed era l'infrastructura da l'ospital.

« La Polizia chantunala grischuna vegn ad avair grev da tegnair las mastrinas enten maun. » Wolfgang Krieger

Expert per servetschs secrets

Era sche la Polizia chantunala dal Grischun saja atgnamain responsabla per la segirtad dals 3000 participants dal WEF, saja grev da restrenscher las activitads dal Secret Service american. Impurtant saja ina buna collavuraziun.

Situaziun sumeglianta tar prominents en il Vatican

Era tar il Papa en il Vatican fan presidents, schefs da stadi ed autras persunas prominentas e cun pussanza savens visita. Ed er lura dovra in grond dispositiv da segirtad. In'invista en questa maschinaria ha il rumantsch William Kloter survegnì durant ses temp sco maior tar la guardia papala. Er el ha gì da contractar cun il Secret Service american - quai p.ex tar la visita da d'anteriur vicepresident american Joe Biden. Quai che na saja betg adina stà simpel.

« Magari avevan els il sentiment ch'els sajan ils pli impurtants en quest mument. » William Kloter

Anteriur maior guardia papala

Cun declerar la situaziun dal Vatican e ch'i n'haja betg plaz per tschients persunas da segirtad davos quels mirs saja lura gartegià da reducir lur pretensiuns. La gronda part da l'enturascha da segirtad restia dentant en l'Italia - nua ch'ils giasts stettian sur notg tar talas visitas. Sche la guardia papala haja dentant il davos pled ha Kloter betg savì dir. I giaja la finala per la segirtad e na betg per chatschar atras l'agen chau. Uschia ch'els sajan adina vegnì tar in consens.

Politica e prominenza da l'entir mund

Il WEF a Tavau ha lieu dals 23 enfin ils 26 da schaner. Il president american Donald Trump vegn a tegnair il pled final. Plinavant èn anc blers auters presidents, schefs da stadi e prominents da la partida.

