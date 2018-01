Per il minister da finanzas dals Stadis Unids Steven Munich èsi cunzunt impurtant che criptomunaida na vegnian betg malduvradas per intents betg lubids. En ils Stadis Unids valian per quels che martgadeschan cun criptomunaida las medemas reglas sco per bancas, ha el accentuà. La finamira stoppia esser dad avair sin l'entir mund las medemas reglas per criptomunaida. Per part hajan ins gia instradà quai en la gruppa G20.

May tema il diever da criminals

Per la primministra da la Gronda Britannai Theresa May è cunzunt la criptomunaida Bitcoin in problem ch'ins stoppia prender serius. Criminals possian malduvrar la munaida. En vista al terrorissem e la pornografia d'uffants stoppian firmas da tecnologia surpigliar la responsabladad sociala.

