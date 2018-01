In auter mund

Venderdi, 22.1.2016, 20:57

Prominenza sco ils cussegliers federals, cussegliers naziunals, schefs da bancas ed autras firmas passan simplamain sper ins via. En il emprim mument para quai tut surreal. Gea, igl è schont in auter mund.



Enconuschais per exempel a quest?

Bild in Lightbox öffnen. Avrir maletg en lightbox. Gea bain, igl è el. Igl è John Kerry, il minister da l’exteriur dals Stadis Unids. Ed inscuntrà avain el ina saira vi da la bar dal hotel Belvédère. In dals hotspots qua a Tavau durant il WEF. Il WEF è enconuschent per sias notgs lungas... Turnain tar Kerry. Dapertut eran securitys che observavan tut la bar il pli discret pussaivel. Tranteren discurrivani en il microfon che era fixà vi dal tschop e midavan posiziun. Sco en il film. Ma John Kerry era là tut patgific vi da la bar. Il rest da la bar era dentant in zic gnervus. Tuts empruvavan da far fotografias il pli discret pussaivel, e da jo na laschar badar che els chattan quai extraordinari da vesair a Kerry. Quai tut per il divertiment dils securitys. Quels rievan be. I va anc pli schräg... E sco che la situaziun na fiss surreala avunda, passa il chantadur dals Black Eyed Peas, Will.I.am, da tschella vart da nus speravia... E co statti cun DiCaprio? Vus avais anc da bun da mai ina resposta en chaussa Leonardo DiCaprio. Qua mia resposta: wie im film #WEF16 #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/C1YZa05wJo — Fabia Caduff (@fabiacaduff) 19. Januar 2016 Jau hai vis el, dentant mo sin la tribuna. Ma ina pos jau dir, el è en dretg gist uschè bel sco en il film ;-) Ed apropos film. Hoz hai jau gì la chaschun d’inscuntrar a l’actur american Kevin Spacy. In mument dil tuttafat special. charmant dieser kevin spacey #WEF16 pic.twitter.com/QPSX1UtwKi — Fabia Caduff (@fabiacaduff) 22. Januar 2016 Avrir ils egls Qua al WEF sa sto chaminar enturn cun egls averts. E lura na va quai betg ditg enfin ch’ins vesa ils emprims “promis”. L’emprim di hai jau dentant guardà adina en la faussa direcziun. Ma uss, suenter in pèr dis hai er jau ora il tric per vesair els. Però ins bada detg svelt che era ils “promis” èn sco ti ed jau.