In'experientscha che va sut la pel

Per ina mes'ura sun jau daventada la gievgia ina fugitiva. En la simulaziun da Crossroads hai jau sentì co quai è sco dunna da fugir. In'experientscha che m'è ida sut la pel.

Sa sentir sco fugitiv 1:56 min, dals 22.1.2016

« Jau prov da ma far pitschna, invisibla, da mo betg crudar si. » Riccarda Müller

Reportra Radio Rumantsch

La fundaziun Crossroads è in giast regular al WEF. Cun sai ha ella mintg'onn ina simulaziun. Ils ultims onns n'hai jau betg gì la chaschun da far part, quest onn però avain mia collega Fabia Caduff ed jau nizzegià quella.

Nova identitad - pers tut

Avant che la simulaziun cumenza survegn mintga participant ina nova identitad. Jau sun ussa Zaraa Sheroud, hai 36 onns, sun maridada, lavur en ina fabrica e sun sauna.

Sco dunna stoss jau zugliar mes chavels e na poss davent dad uss betg pli discurrer cun umens esters. Sco dunna europeica stoss jau l'emprim m'endisar vi da quest patratg.

Spert vegn cler che nus dunnas vegnin tractadas auter ch'ils umens. Ils schuldads ans tiran ora cun ils egls e sbragian sin nus, sche noss faziel da chau mussa mo in chavel.

Jau na ma sent betg bain. Ed era sche jau sai ch'i è mo ina simulaziun, hai jau respect, na tema da quests schuldads cun lur armas. Jau prov dad ir or da via ad els, dad evitar mintga confruntaziun.

Dunna, fa tut quai ch'el vul

E lura vegn quai, che jau hai bain spetgà, che m'ha tuttina dà da pensar.

Amez la notg stuain nus dunnas vegnir or da las tendas. Ils schuldads piclan ora 4 da nus e van cun ellas en ina stanza. Là vegnan ellas preparadas per ils schuldads - tge ch'ellas han da far è clar.

Era a mai han 2 schuldads glischà cun ina lampa en fatscha e m'han inspectà da chau fin pes. Jau n'hai betg savì nua guardar e lura m'han els era anc fatg dumondas. Ma jau na pos betg discurrer cun els, tge damai far? Jau ma decid da taschair e guardar sin il funs. Suenter ina eternitad cumonda insatgi ch'i hajan avunda dunnas. Jau sun surlevgiada - e survegn subit ina nauscha conscienza.

Reflexs automatics

Durant l'entira simulaziun na ma sent jau betg bain. Jau na sai betg precis co ma depurtar, tge far e tge laschar. E perquai ch'i è fitg hectic e ch'i vegn sbragì senza fin, prov jau da ma far pitschna, invisibla, da mo betg crudar si. Il microfon ch'jau hai en mauns per sa raquintar da la simulaziun na gida qua betg propi.

Ils egls èn perquai savens giu per terra. Jau n'hai betg il curaschi da guardar en ils egls als schuldads. Quai na fatsch jau dentant betg conscient, quai è in reflex che capita automaticamain. E che vegn en il debriefing lura era menziunà da plirs participants.

Jau hai gì l'impressiun dad avair pers tut, mia identitad, mia dignitad, mia autodeterminaziun e jau ma sentiva suletta. Enorm suletta. E surtut: betg segira. In sentiment fitg dischagreabel. E tut quai malgrà ch'jau hai savì, ch'i è mo stà ina simulaziun.