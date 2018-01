In hotel vegn mess sin il chau

Oz, 6:54

Flurin Clalüna

Durant il WEF sa mida il «Grandhotel Steigenberger» d'in hotel da vacanzas en in hotel da business. Or da stanzas d'hotel vegnan biros, sin la plazza da parcar vegn construì in entir bajetg. 200 emploiads dapli lavuran durant il WEF en l'hotel. Tut per ils giasts nobels.