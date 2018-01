Christian Wehrli da Saas è pront per ir a Claustra per participants dal WEF.

Dapi passa 30 onns va Christian Wehrli cun car, tranter auter er al Forum economic mundial a Tavau. Qua ha el gia charrà giasts da tut il mund, dentant plitost musicists ubain schurnalists. «Pervia dal linguatg, jau na sai betg uschè bain englais», di l'um da Saas en ses pli bel dialect dal Partenz. Dentant er quai saja tuttavia interessant: «Ina giada hai jau prendì cun mai ina gruppa dal Giapun che vuleva exnum anc vesair il Heidiland. Els han gì in plaschair nar, che nus avain fatg ina pausa a Maiavilla.»

Oz è Christian Wehrli charrà a Claustra per ina gruppa da participants dal WEF da la China. Els èn in zic surstads, perquai che «Hitsch» ha gia 73 onns. «A mai fa quai dentant anc adina grond plaschair dad ir cun il car, uschiglio na giess jau betg pli.» Ultra da quai stoppian ils chauffeurs far mintga onn in test. Ed abilitads da charrar dovra quai, tar quell'aura ch'i ha fatg ils ultims dis a Tavau.

