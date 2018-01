Justin Trudeau, il primminister dal Canada, ha chattà pleds clers il mardi al WEF a Tavau: I saja uss ura e temp per agir. Las dunnas sajan gia idas numerusas giadas sin via per lur interess. Promover las dunnas en l'economia saja in tema che tut ils participants dal WEF possian prender per mauns. Per el sco primminister saja ina da las miras prinicipalas d'engaschar e promover dapli dunnas.

Interpresas cun dunnas en posiziun da cader prestan dapli che autras.

Ils participants dal WEF sajan persunas privilegiadas. Ed i saja gist quella glieud che possia duvrar quest privilegi per far dal bun. Mintgin possia decider sch'el u ella veglia viver en in mund, nua ch'ils ins stettian bain entant ch'ils auters pateschian. I saja a mintgin da decider, schebain el u ella veglia midar il mund en in mund pli fair.

Nova cunvegna TTP

Il primminister canadais, Justin Trudeau, ha en pli dà enconuschent al WEF a Tavau che la cunvegna per il commerzi liber en la regiun dal Pacific TPP saja sut tetg. Il president american Donald Trump aveva visà la cunvegna ch'era gia pronta suenter ch'el era entrà en uffizi. Trump vul enstagl negoziar individualmain cun ils ulteriurs pajais. Suenter ch'ils Stadis Unids eran sortids da la cunvegna era quella vegnida tractada da nov. Il mars duai ella ussa vegnir suttascritta en il Chile.

