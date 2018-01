L’emprima giada - Jau sun pronta!

Igl è in sentiment spezial da pudair esser da la partida al WEF. Da pudair guardar davos las paraids da segirtad e da savair ch’ins inscuntra ils pli auts politichers dal mund, acturs renumads e schefs da las pli grondas firmas dal mund.

« Jau ma legrel fitg sin il WEF, hai extrem mirveglias e tiers vegn ina gronda purziun respect . » Fabia Caduff

Redactura Radio Rumantsch

Jau ma sun preparada il pli bain pussaivel per l’aventura «WEF 2016 - La quarta revoluziun industriala». Hai legì bler, hai persequità la politica mundiala - e mes collegas da lavur ch’èn gia stads al WEF m’han raquintà, tge che spetga mai a Tavau. Els han raquintà dals interessants - ma lungs - dis da lavur, da lur inscunters e da lur experientschas. Però tuttina na sai jau betg m’imaginar endretg, tge che spetga mai. Jau na sun halt anc mai stada là.

Igl è in sentiment da l’emprima giada. Ins po per exempel al congualar cun la situaziun, cura ch’ins va per l’emprima giada cun l’auto. Avant ch’ins sesa sez davant la roda da manischar, han ins vis gia milli giadas, co che quai funcziuna. Però tuttina: Cura ch’ins sto ir sezza cun l’auto, para tut nov.

Perquai ma sun era ids tras il chau patratgs fitg banals sco:

Tge duai jau trair en?

Mes emprim patratg era: neutral, insatge schic. Forsa in vestgì da dunnas cun ina chautscha eleganta, ina blusa ed in tschop. Patratgà fauss. Per mia surpraisa na ves’ins betg gugent al WEF ch’ins è vestgì memia schic. I duess bain esser elegant, ma betg memia. Per exempel portan ils umens in tschop, però senza cravatta. Cun quai duessan ils discurs esser pli lucs e la distanza tranter las persunas pli pitschna.

Il WEF è numnadamain in forum, nua ch’i vegn fatg oravant tut «networking». Grondas decisiuns n'en betg da spetgar al WEF.

DiCaprio e co.

A Tavau ma spetga la «crème de la crème» da la politica, da l’economia, la scienza e da la cultura. In sentiment spezial survegn jau era cun leger ils nums prominents sin las glistas dals participants. Nums sco per exempel il vicepresident dals Stadis Unids Joe Biden, il primminister da la Gronda Britannia David Cameron u il primminister da la Grezia Alexis Tsipras.

Sper tut ils politichers èn er adina puspè «promis» d’auters secturs da la partida. Nums ch’jau enconusch en sasez mo da la televisiun. Sco Kevin Spacy ch’è per il mument da vesair en la seria «House of Cards».

La persuna, sin la quala jau ma legrel il pli fitg, è dentant Leonardo DiCaprio. E tgi sa, sche jau survegn ina intervista cun el? U almain ina fotografia ;-)

Sche bain, lura vegnis a savair quai qua, en mes diari «WEF insight – l’emprima giada».

E nagina tema: En il proxim diari na datti betg tant text. Per la paja dapli maletgs, videos u audios dal WEF.

Sche Vus avais dumondas u propostas, pudais gugent laschar enavos in commentari sutvart. Grazia fitg.

Ed anc insatge, jau pos be recumandar da leger era il diari da mia collega Riccarda Müller. Ella rapporta cun experientscha e rutina dal WEF.

So. Jau less dir: L’aventura WEF po cumenzar. Jau sun pronta!