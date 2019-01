Dasper Ueli Maurer, il president da la Confederaziun, spetgan ils organisaturs er in'entira rotscha d’ulteriurs presidents e schefs da stadi. Per exempel la chanceliera tudestga Angela Merkel, il primminister giapunais Shinzo Abe u er il nov president da la Brasilia, Jair Bolsonaro.

Trump e Macron na vegnan betg

Definitivamain betg da la partida n’èn quest onn il president dals Stadis Unids, Donald Trump e ses collega d’uffizi franzos Emmanuel Macron.

Globalisaziun 4.0

Tema principal dal WEF 2019 è la globalisaziun 4.0. Quella stoppia metter l’uman en il center, di Klaus Schwab, il fundatur dal WEF. Enstagl d'isolar las atgnas economias tras protecziunissem e politica naziunalistica, stoppian tuts far il pussaivel per in nov contract social tranter ils burgais ed ils manaders politics ed economics. Quai cun la finamira che tuts sa sentian segirs avunda en lur da chasa per restar averts per l’entir mund.

