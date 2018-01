La quarta revoluziun industriala e las ziccas da la tecnica

Entant ch'i vegn discutà en il center da congress da la quarta revoluziun industriala cumbattain nus schurnalists dador il center cun la tecnica. Cumenzà tar la maschina da cafè e finì cun la colliaziun d'internet pauc stabila.

« Senza café n'èsi nagut cun lavurar. » Riccarda Müller

Reportra Radio Rumantsch

Rapportar dal WEF, quai vul natiralmain dir da barattar per in'emna il biro chaud e drizzà en bain cun in provisori. Per mai vul quai dir, che jau lavur en il bus dad RTR, nua ch'i è integrà in studio mobil da far radio. Il bus stà davant la biblioteca, gist dasper il center da congress. En la biblioteca lavura mia collega Fabia Caduff, ils collegas da radio SRF ed ina massa schurnalists da la Reuters.

E nua ch'i ha uschi blers schurnalists, dovri ina buna maschina da café. Café è numnadamain per nus schurnalists uschia insatge sco l'aua da la vita. Senza n'èsi nagut cun lavurar.

La maschina da café fa ziccas

Durant ils ultims onns ha la maschina da café lascha ora in café suenter l'auter, da la bun'ura baud enfin la saira tard. Quest onn sa mussa ella dentant sco diva. Mintga damaun inscuntrain nus dasper la maschina in tecnicist. La resposta sin la dumonda, sch'i na dà era oz nagin café è: "the machine is broken, again". La maschina è ruta, puspè.

Per fortuna datti tecnicists che san reparar quai.

Era l'internet na vul betg uschia sco jau

Ed apropos tecnicists. Senza quels fiss jau ida si da las paraids ier. Empè da pudair lavurar hai jau numnadamain cumbattì ier pliras uras cun ina colliaziun cun l'internet pauc stabila.

En temps nua che tut va sur l'internet, ina situaziun magari dischagreabla. E quai entant ch'i vegn discutà be 100 meters davent da mai davart la quarta revoluziun industriala, la digitalisaziun, las pussibilitads e las sfidas dal svilup tecnologic.

Mabain. Ils tecnicists m'han tratg in cabel en il bus, uschia ch'jau na sun ussa betg pli dependenta da WLAN. E jau poss lavurar tut normal, sco tut ils auters onns era.

Ma halt...

...entant ch'jau scriv questas lingias ma tira il fraid si da las chommas. Il stgaudament da funs dal bus è crudà ora. Guardar, tgenin tecnicist che ma gida cun quest problem.