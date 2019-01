cuntegn

WEF - Las mobilias da Casty fan plazza a la Credit Suisse

La filiala da l'interpresa «Casty Wohnen» sper la Promenada a Tavau vegn rumida per duas emnas. Quai per che la banca Credit Suisse po esser là durant il Forum mundial d'economia. Per la fatschenta d'installaziuns internas è quai ina cunvegna lucrativa.