Chiara Andreoli da Ladir è per in'emna ostessa al WEF.

La saira è l'hotel Belvedere il hotspot dal WEF. Or da mintga chantun aud'ins musica da differentas partys che han lieu mintga saira en l'hotel. Ed en in da quels chantuns lavura Chiara Andreoli. Ella è ina dunna giuvna da 22 onns da Ladir che studegia etnologia, dentant quest’emna ès ella ostessa. Questa saira ha ella la survista, tgi che po entrar a la party dal magazin american Forbes.

Chiara Andreoli è gia per la segunda giada al WEF. Ina pussibilità sco questa duain ins prender, di la giuvna. I saja interessant dad inscuntrar glieud da tut il mund e Chiara Andreoli di, ch'i fetschia simplamain plaschair d' entrar per in’emna en il mund dal WEF.

Ins bada che Chiara Andreoli fa gugent ses job sco ostessa. Ella lavura cun bler engaschament e bler scharm ed è curtaschaivla era cun clients che n'èn betg envidads ed han ina stgisa marscha.

A Tavau s'inscuntra prominentas e prominents davos mintga chantunada. Era quai è ina part da la lavur sco ostessa che plascha a la giuvna. Be avant duas minutas saja John Kerry passà sperasvi, quinta Chiara Andreoli cun egls glischants. Dentant era Bill Gates u Will.i.am haja ella gìa vis al WEF.

Igl è bain spezial sche ina princessa chamina speravi.

Però quai che tuna suenter famus e glorius na saja gnanca uschè simpel. I saja in'emna che dovria bler'energia.

Quantas uras en tut ch'ella ha da lavurar, na sa ella betg. I saja different - di per di - e bilantscha possian ins far pir suenter il WEF. Dentant dasper l’universitad saja la lavur sco ostessa lucrativa. Ils 30 francs l’ura possia la studenta bain duvrar sco reserva, di ella fertant ch'ils emprims giasts van vers chasa.

