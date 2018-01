WEF - Quai che resta suenter la visita da Trump e co.

Persunas ritgas e pussantas han mess Tavau sin chau durant ils ultims dis. Quai n’è cunzunt per ils indigens betg adina mo empernaivel. Malgrà colonnas, blera glieud è restricziuns era per indigens è ils WEF era ina fitg buna reclama per la destinaziun.