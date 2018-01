Durant il WEF n'è Tavau betg pli sco quai ch'ins enconuscha la citad. E magari sa mida schizunt il pli privat: il dachasa. Insaquants abitants rumeschan lur abitaziuns per dar a fit. Uschia er Kathrin Fontana. «L'emprim onn hai jau gidà ina collega che duvrava anc ina chombra, suenter avain nus pensà: Pertge betg repeter quai, quai dat in bun daner.» Quant bler ch'els gudognan na tradescha Kathrin Fontana betg, dentant tar ella abiteschian be persunas che lavurian al WEF, betg «ils gronds». Perquai na stoppia ella er betg rumir ora tut. «Be il bogn e las chombras èn vidas. En las stgaffas poss jau laschar tut, jau prend dentant or tut las chaussas persunalas.»

Dus creschids e dus giats dapli

En l'abitaziun da 4,5 stanzas stat Nina Fontana normalmain cun ses um e sia poppa. Durant il WEF vegnan sir e sira sco er lur dus giats latiers. «Quai va bain per in'emna, dentant dapli na vuless jau betg», di Fontana. La ospitanta na vuless sezza betg ch'insatgi ester stat en sia abitaziun. «Ed jau pudess er be far dar il pretsch dal tschains, quai na rendess betg propi, per quai na faschess jau betg tut las stentas che quai dovra da rumir l'abitaziun.»

