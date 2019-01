Theresa May ha il mument avunda da far en Gronda Britannia.

La primministra da la Grond Britannia Theresa May na vegnia betg al forum d'economia a Tavau. Ella veglia sa focussar cumplainamain sin las contractivas dal Brexit, quai ha ditg in pledader da la regenza britannica.

Actualmain è Theresa May vid discutar co enavant en chaussas Brexit. Quai suenter che ses plan d'extrada aveva fatg naufragi en il parlament a Londra. Uss vali da chattar in plan B per il Brexit.

RR novitads 18:00