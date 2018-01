Tuts han spetgà sin explicaziuns tar il Brexit cur che Theresa May è ida sin il palc al WEF per ses pled. Tar quel tema ha May dentant be ditg, che la Gronda Britannia vegnia er en il futur a s'exprimer per in commerzi liber ed emprovia da chattar novs partenaris per tractativas bilateralas.

Dapli paisa ha ella mess sin la nova tecnologia e la responsabladad che la regenza e l'economia hajan da surprender. Per exempel na sappian ins betg simplamain guardar sco cuntegns extremistics ubain terroristics vegnan repartids en la rait. Perquai saja necessari da megliurar la scolaziun dal fatg. La Gronda Britannia haja perquai creà in institut per programmaziun e codaziun.

RR actualitad 17:00