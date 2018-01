En il center da congress sa participeschan quels dis persunas da l'entir mund a passa 400 occurenzas dal WEF. In um è dentant en il center da l'attenziun: Donald Trump. Tge schessan ils participants al president dals Stadis Unids sch'els avessan la pussaivladad?

Ella saja in grond fan dal president Donald Trump, di ina dunna da l'America che ha pudì laschar signar al WEF in cudesch dal president persunalmain. Ella schess ad el, da far enavant uschia, dentant sa tegnair enavos cun statements emoziunals.

Auters èn pli pauc fan: In um schess a Donald Trump, da reponderar sia posiziun per in commerzi avert. Ina dunna na chatta betg ils gists pleds, perquai schess ella pli gugent nagut e dess nagina attenziun a Donald Trump.

Er in um da la Spagna na sa betg tge ch'el schess. Donald Trump n'haja betg respect da tut las persunas, dentant fissi da respectar mintgin e perquai respectia el Trump sco president, dentant betg dapli.

