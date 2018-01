Il WEF ha tractà quest'onn temas fitg actuals: la crisa da fugitivs, la crisa en l'Uniun Europeica e la dumonda da l'intelligenza artifiziala. Igl è vegnì discutà bler dals bundant 2'500 participants. Sch'jau turn a chasa vegn dentant l'emprima dumonda tuttina ad esser: tgi has tut vesì?

Il center da congress è sco in aviuler durant il WEF, ins vesa pli e main prominents en il tact da secunda. Qua Peter Brabeck, president dal cussegl administrativ da la Nestlé, là Harry Hohmeister, schef da la Swiss e n'è quai vi là betg Tidjane Thiam, schef da la Credit Suisse?

Difficil damai da dir, tgi ch'jau hai gia tut inscuntrà durant mes onns sco reportra al WEF. E tuttina datti in pèr che m'èn restads en memoria.

Acturs e musicists

Ils pli prominents giasts al WEF èn natiralmain ils stars da Hollywood. Tar mes emprim Forum d'economia mundial è Charlize Theron stada preschenta. E gea, ella ha perfin ditg en mes microfon, che Tavau plaschi ad ella.

Sco dunna ma sun jau dentant adina legrada pli ferm sin ils acturs masculins. Matt Damon per exempel e Leonardo Di Caprio - tuts dus dal rest en realitat gist uschia bels sco en il film.

Era musicists èn mintg'onn preschents a Tavau. Uschia hai jau udì a chantar l'onn passà ad Andrea Bocelli ed a Mary J. Blidge. Vesì n'hai jau betg ad ella, perquai ch'ella era sin il palc da la Google Party, nua che nus n'avain gì nagina schanza da gnir en. E lura è qua anc Bono, il chantadur da U2. Cun ses egliers cun vaiders violets veseva el ora sco ina reminiszenza dals onns 1970.

Politichers internaziunals

Ils politichers internaziunals, u schainsa ils blers dad els, prefereschan da betg sa mussar memia savens en la publicitad al WEF. Els vegnan manads en il center en la limusina, han lur termins e svaneschan puspè.

I dà dentant exepziuns. Uschia avain inscuntrà quests dis John Kerry, il minister da l'exteriur dals Stadis Unids, tut patgific en la bar da l'hotel Belvédère. Da leger suenter era en il diari da mia collega Fabia Caduff.

Applaud Klaus Schwab's continued @wef engagement & for this year's positive themes. pic.twitter.com/Snln6yE6n0 — John Kerry (@JohnKerry) 22. Januar 2016

In inscunter tut spezial era per mai dentant quel cun Tony Blair, anteriur primminister da la Gronda Britannia. Jau hai inscuntrà el sin via vers il center da congress, el era en viadi a pè ensemen cun mo ina pitschna entourage. Pir tar il segund sguard hai jau enconuschì el, uschia «normal» veseva el ora.

Represchentants da l'economia e saung blau

Ina da quellas persunas ch'jau hai inscuntrà mintg'onn al WEF è Christine Lagarde, la schefa dal Fond monetar internaziunal. In onn sin via cura ch'ella è chaminada a pè vers il center da congress. In onn vid'la bar en il foyer dal center da congress. In onn en il hotel Belvédère - mo quest'onn hai jau vis ad ella mo sin il palc. Ses teint: brin stgir sco adina.

Tgi ch'jau hai era inscuntrà mintg'onn era il prinzi ereditar da la Norvegia, prinzi Haakon e sia dunna Mette-Marit. Quest onn dentant hai jau vesì mo Mette-Marit e per ina giada betg en in dals hotels nua che vegn fatg partys, mabain en il center da congress. Ses um n'era da vesair nagliur - inscuntrà hai jau ad el dentant era già sin via, a pè e senza security.

Spezial gea, ma era daventà normal

Igl è cler che quai è spezial da vesair uschè blers prominents sin in mantun. Ma quai daventa era normal. Tar mes emprim WEF n'hai jau betg savì nua guardar e sun stada permanentamain gnervusa.

Entant ma sun jau disada londervi e l'entir spectacul ha pers in pau da sia fascinaziun per mai. E precis perquai èsi bun da chalar da rapportar dal WEF. Jau ma legr dentant da persequitar en l'avegnir ils rapports da mes collegas e da pensar lura probabel adina puspè: precis, quai hai era jau passentà a Tavau.