Ins haja ina fitg buna relaziun ed el charezzia ses pajais, ha il president american Donald Trump ditg a la primministra da la Gronda Britannia Theresa May tar in inscunter al WEF. E schi giaja per dumondas militaricas na dettia insumma nagina differenza tranter el e May. Er May ha confermà la relaziun speziala tranter la Grond Britannia ed ils Stadis Unids.

Ina relaziun che nagut possia destruir

Questa relaziun speziala era il davos temp vegnida scurlattada entras intgins eveniments. Uschia haja Trump ditg giu in viadi en la Gronda Britannia perquai ch'el n'era betg cuntent cun il nov lieu da l'ambassada americana a Londra. E May aveva sa distanzià uffizialmain cura che Trump aveva partì in video d'ina gruppa da la Gronda Britannia da la radicala dretga via Twitter.

Trump neghescha dentant che quests eveniments hajan chaschunà tensiuns. I na sappia capitar nagut che midia insatge vi dal fatg che ils Stadis Unids sustegnian la Gronda Britannia.

