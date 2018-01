President Donald Trump planisescha da sa participar al WEF.

Tenor indicaziuns da la Chas'alva saja quai il cas, sch'i dettia in cumpromiss areguard la dispita dal budget.

Ina maioritad dal senat è da princip s'exprimida per il cumpromiss.

Il president dals Stadis Unids vegn a tegnair quest venderdi il pled final al Forum mundial d'economia 2018. Premissa è dentant che l'uschenumnà «Shutdown» è abolì fin lura.

Trump è l'emprim president dals Stadis Unids dapi Bill Clinton il 2000 che visita il WEF. Accumpagnà vegn el tranter auter dal minister da l'exteriur Rex Tillerson, dal minister da finanzas Steve Mnuchin, il minister da commerzi Wilbur Ross ed il cussegliader dal president Jared Kushner.

Fin dal «Shutdown» en vista

En il senat han ils republicans ed ils democrats chattà in cumpromiss pertutgant la dispita dal budget. Cun 81 cunter 18 vuschs è il senat s’exprimì da princip per il cumpromiss. Quel prevesa che la regenza a Washington haja puspè daners a disposiziun. Quai almain ils 8 da favrer. Percunter duaja in program da sanadad d’uffants vegnir prolungà plirs onns. Ultra da quai duaja vegnir preparà in program da protecziun per plirs 100millis d’immigrants ch’eran vegnids sco uffants en ils Stadis Unids. Per terminar l’uschenumnà «Government Shutdown» sto er la chombra dals represchentants approvar il cumpromiss. Silsuenter stuess il president suttascriver il sboz da lescha.

Uschia pudessan ils emploiads da la regenza americana puspè ir a lavurar. Pervi dal «Shutdown» han els sfurzadamain stuì star a chasa.

