En il pli nov report internaziunal da viadi e turissem, l'uschenumnà «Travel and Tourism Competitiveness Report 2017» dal WEF perda la destinaziun Svizra quatter posiziuns ed è rangada da nov be sin plazza 10. Areguard la cumpetitivitad dals pretschs è la Svizra sin l’ultima plazza dals 136 pajais. Quai ha ditg Thierry Geiger, il schef da la perscrutaziun dal WEF. Cumpetitivitad gudognian particularmain destinaziuns turisticas en la regiun asiatica

Engaschament tenor princips d'interpresa

I dovra dapli stentas tenor princips d'interpresa per augmentar la cumpetitivitad dal turissem en Svizra. Da quest avis èn stads las participantas ed ils participants dal podi.

Dapli cooperaziun en il turissem grischun

Il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha renvià al fatg che l'augment da la cumpetitivitad dal turissem restia ina sfida centrala en il turissem grischun e ch'il svilup positiv en il turissem alpin stoppia vegnir nizzegià per profitar d'ulteriuras sinergias, per lantschar projects innovativs e per promover la cooperaziun tranter las destinaziuns.

