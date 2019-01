La chanceliera tudestga Angela Merkel ha appellà a la politica e l’economia da far il pussaivel per evitar in’ulteriura crisa da bancas. Quai ha Merkel ditg en ses pled al Forum mundial d’economia a Tavau. L’urden internaziunal saja actualmain sut squitsch. Ella s’engaschia dentant vinavant per la multiculturalitad. Las sfidas per organisaziuns sco las Naziuns Unidas sajan sa midadas il decurs dal temp. Sco exempel ha Merkel numnà il tractament da datas, da l’intelligenza artifiziala u da la tecnica genetica. Sin talas dumondas urgentas stoppian ins chattar respostas.

Collavuraziun è impurtanta

Angela Merkel ha era menziunà, che la collavuraziun dals stadis saja impurtanta. Sche mintgin guardia be per sa sez, na possi mai dar ina situaziun nua che tuts gudognan. Quai che pertutga las restructuraziuns soppian'ins tschertgar cumpromiss.

