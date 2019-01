A Tavau è oz venderdi ì a fin il 49avel Forum economic mundial. Sper in grond dumber da persunalitads da l'economia, politica e scienza èn er divers schefs da stadis e represchentants da regenzas stads da la partida. 120 dals participants e las participantas èn persunas protegidas dal dretg internaziunal public.

Las mesiras da segirezza èn stadas ina gronda sfida per ils responsabels da la Confederaziun, dal chantun e da l'armada. La cooperaziun dals servetschs haja funcziunà senza incaps, tut las mesiras sajan sa cumprovadas ed i n'haja dà nagins incaps ch'avessan periclità la segirezza, scriva la regenza grischuna.

Augmentà purschida da traffic public

Suenter ch'il traffic era bunamain collabà avant in onn durant il WEF, pon ils organisaturs quest onn trair ina bilantscha in pau pli positiva. La situaziun da traffic saja stada cumparegliabla a quella dad in di da la Cuppa Spengler ubain d'in bel di dad ir cun skis, ha ditg Alois Zwinggi commember da la direcziun dal WEF.

Contribuì a la meglra situaziun da traffic ha cunzunt l'augment da las purschidas da tren e bus. Perquai ch'ils trens èn circulads pli savens, hai dentant dà dapli colonnas avant las barrieras da tren. E cunquai che betg tuts n'han sa tegnì vi da la regla da fermar avant ina barriera cun glischs sbrinzlantas, hai dà gist quatter accidents tar passadis da viafier. Persunas blessadas n'hai però betg dà.

Valitaziuns da la correspundenta RTR al WEF Fabia Caduff

