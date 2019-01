Tavau saja il lieu, nua ch’il mund vegnia ensemen, ha il cusseglier federal Ignazio Cassis ditg tar l’avertura da la nova chasa. Cun il House of Switzerland haja la delegaziun svizra uss er in lieu, nua che manaders da fatschenta svizzers possian s’inscuntrar cun auters schefs da concern – e quai davos ischs serrads. Ils discurs bilaterals en il House of Switzerland duain avair lieu en in ambient patgific e vegnir suttastritgads cun spezialitads culinaricas svizras.

Sper Cassis èn er stads preschents a l'avertura il president da la Confederaziun Ueli Maurer, il minister d’economia Guy Parmelin ed il minister da l’intern Alain Berset. Il House of Switzerland vegn manà dal departament federal d’affars exteriurs – quai cun in budget da 100'000 francs. Planisadas èn quatter occurenzas uffizialas.

