La giuvna da 16 onns è vegnida enconuschenta sin l’entir mund pervia da ses protest per il clima. Questa saira tegna Thunberg in pled en il «Arctic Basecamp» en il rom dal Forum d'economia mundial.

Per il clima ha la giuvna Greta Thunberg desistì sin l’aviun è prendì il tren. Quai davent da la Svezia fin a Tavau. Ir cun bun exempel ordavant per il clima è numnadamain in dals messadis da la giuvna svedaisa. Ella pretenda da l'elita d'economia, scienza e cunzunt dals politichers sin l'entir mund dapli engaschi per il clima e l'ambient. Cumenzà ha quai tut durant la stad 2018, cura ch'ina perioda da sitgira e chalira ha tutgà grondas parts da l'Europa. Trais emnas avant las elecziuns dal parlament en la Svezia ha ella protestà durant l'emprim di da scola avant il parlament da Stockholm. Quai cun in placat cun l'inscripziun «Skolstrejk för klimatet», per rumantsch «Chauma da scola per il clima». Dapi lura na va Greta betg pli a scola il venderdi, e quai enfin ch'ils politichers midan insatge vid lur politica.

L'entschatta anc persula – uss in entir moviment

Ils 20 d'avust 2018, cura che Greta ha cumenzà cun ses protest, era ella anc persula. Suenter ses pled a la conferenza dal clima da las Naziuns Unidas a Katowice è Greta dentant vegnida enconuschenta sin l'entir mund. Ed uschia è era sa furmà in moviment mundial enturn la giuvna svedaisa. Uffants da scola han gia protestà en differents pajais cunter la politica actuala. Il venderdi passà han radund 30'000 scolars pretendì dapli protecziun per il clima en l'entira Svizra ed era a Cuira. Almain 150 scolars da la scola chantunala n'èn betg ids il venderdi suentermezdi a lur lecziuns. Il messadi è cler – la politica fa memia pauc per la protecziun dal clima e per ch'insatge sa mida sto la giuventetgna s'engaschar. Greta sezza vul demonstrar uschè ditg, enfin che sia patria la Svezia reducescha las emissiuns da gas cun effects da serra per 15% ad onn.

Nus stuain chapir tge caos che las generaziuns pli veglias han chaschunà. In caos, cun il qual nus stuain uss viver e far urden.

Questa saira live al Forum d'economia mundial

Questa saira a las 18:00 vegn Greta a prender part ad ina discussiun en il «Arctic Basecamp», e venderdi vegn ella ad esser preschenta durant ina discussiun davart il tractament dal clima. Ella na veglia betg pli supplitgar politichers da s'engaschar pli fitg per il futur da las generaziuns giuvnas. Quels stoppian numnadamain realisar ch'i vegnia a dar midadas – cun u senza lur consentiment. Ed uschia vul Greta demonstrar mintga venderdi, enfin che la Svezia reducescha sias emissiuns.

