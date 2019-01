Ensolver cun l'elita

L'autura e psicologa sociala Amy Cuddy, che docescha a la Harvard Bussiness School, ha gì oz ensolver cun la chanceliera tudestga Angela Merkel e cun la directura dal Fond monetar internaziunal IWF, Christine Lagarde. Là plazzescha ella ses messadi per ina societad eguala e discuta davart tematicas sco la violenza a chasa e la promoziun da dunnas en posiziuns da scheffas. Er vul ella dar ina vusch a quels che n'han betg pussanza e betg ina vusch.

Da termin a termin

Felipe Bayón è il schef da Ecopetrol, la pli gronda firma da la Columbia. La firma da gas ed ieli è dentant era ina da las 5 pli grondas firmas da l'America latina. El haja in termin suenter l'auter. El vul turnar a chasa dal WEF cun novs inputs, per exempel per reducir las emissiuns che sia firma producescha.

Tadlar e guardar

Unjeria Jackson è fisicra. Ella nizzegia il WEF per s'infurmar davart las innovaziuns en il mund da la fisica che sa fatschenta cun la sanadad. Dentant na va ella betg mo a tadlar da quellas sessiuns. Ella saja interessada vi da tut quai che gira e passa al WEF ed emprova da tschitschar si pli bler pussaivel da tut las tematicas.

