Sco Walter Schlegel, il cumandant da la Polizia chantunala, ha infurmà a chaschun da la conferenza da medias, è la segirezza al Forum mundial d'economia a Tavau in'incumbensa naziunala. Che politichers prominents sco Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron na vegnian betg al WEF, na veglia betg automaticamain dir, che las forzas da segirezza vegnian stgargiadas, ha declerà Schlegel.

Passa 3'000 participantas e participants

Ins spetga quest onn al WEF passa 3'000 participantas e participants da 90 differents pajais. Da tut ils participants èn radund 120 persunas protegidas dal dretg public internaziunal. Quellas dovran dapli attenziun da las forzas da segirezza.

Er armada en servetsch

Responsabels per la segirtad èn policists e policistas da l'entira Svizra e dal Prinicipadi da Liechtenstein. Ils custs effectivs che Confederaziun, chantun Grischun, il WEF e la vischnanca da Tavau finanzieschan communablamain èn limitads sin nov milliuns francs. Er l'Armada svizra gida tar la protecziun da persunas ed objects. Ils custs per quest engaschament al WEF muntan a 32 milliuns francs. Per relativar la summa: els èn uschè auts sco in curs da repetiziun da l'armada.

Spazi aviatic serrà

Durant il WEF è era il spazi aviatic bloccà en in radius da 46 kilometers enturn Tavau. Involvids en quest dispositiv èn ils pajais cunfinants, l'Austria e l'Italia. Uschia ha il cumandant da corps Aldo Schellenberg infurmà a Tavau.

Dapi las attatgas da terror a Paris il 2015 vala ina situaziun da smanatscha pli auta. Il privel da terror vegn anc adina stimà a Tavau ed en l’entira Svizra sco augmentà.

Il WEF 2019 cumenza mardi e dura enfin venderdi.

